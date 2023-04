Zwei englische Teenager nach Einbruch unter Mordverdacht

Zwei Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren sind nach einem Einbruch in England wegen Mordverdachts festgenommen worden. Die beiden Burschen sollen für den Tod einer 82-jährigen Frau verantwortlich sein, die nach dem Überfall an ihren Verletzungen gestorben war. Die Jugendlichen stammen wie das Opfer aus der Gegend um die Stadt Lowestoft in der ostenglischen Grafschaft Suffolk, wie die Polizei am Freitag mitteilte.