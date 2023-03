Neun US-Soldaten bei Absturz zweier Hubschrauber getötet

Neun Soldaten sind bei einem Unfall mit zwei Black-Hawk-Hubschraubern im US-Staat Kentucky ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend (Ortszeit) während eines Trainingseinsatzes mit Nachtsichtgeräten ereignet, sagte ein Vertreter des US-Militärs am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Alle Soldaten seien auf dem Militärstützpunkt Fort Campbell stationiert gewesen. Es sei unklar, was zu dem Zusammenstoß geführt habe, hieß es weiter.