Mindestens 16 Tote bei Erdrutsch in Ecuador

Bei einem Erdrutsch in Ecuador sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden bei dem Unglück im Bezirk Alausí in der Anden-Provinz Chimborazo verletzt, wie die Regierung des südamerikanischen Landes am Montag mitteilte. Sieben Menschen wurden demnach vermisst. Bei dem Erdrutsch wurden nach Angaben der Behörden 163 Häuser beschädigt und elf Gebäude vollständig zerstört.