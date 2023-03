Sieben Tote nach Explosion in Süßwarenfabrik in Pennsylvania

Nach der Explosion in einer Süßwarenfabrik in West Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania ist die Zahl der Toten auf sieben gestiegen. Die Explosion hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) ereignet. Zu den fünf bereits geborgenen Todesopfern kamen am Sonntagabend zwei weitere hinzu, die noch identifiziert werden müssten, sagte Polizeichef Wayne Holben.