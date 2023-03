Fast 1.000 Erdstöße in Neuseeland in fünf Tagen

Kurioses Phänomen in Neuseeland: Im Zentrum der Nordinsel hat in den vergangenen Tagen fast 1.000 Mal die Erde gebebt. Experten warnten, dass die Serie von Erdstößen, die teilweise eine Stärke von 4,8 erreichten, noch wochenlang anhalten könnte. Nach Angaben der nationalen Erdbebenwarte Geonet hat von vergangenem Samstag bis Mittwochfrüh (Ortszeit) in der Nähe der Stadt Kawerau in der Region Bay of Plenty die Erde 922 Mal gebebt.