Mit von Messbesuchern gespendeten Teddybären hat die Kirchengemeinde St. Johannes in der Margaretenstraße in Wien-Margareten ukrainischen Waisenkindern am Sonntag eine Freude gemacht. Beim sogenannten Teddybär-Sonntag setzten die Messbesucher die Stofftiere in die Bänke und verschenkten sie nach der Messe an 61 Waisenkinder, die mit ihren Betreuern aus dem Kriegsgebiet, geflüchtet und in einem burgenländischen Haus untergebracht sind.

Die Teddybären wurden einerseits schon im Vorfeld durch Geldspenden erworben, andererseits konnten Messbesucher selbst neue Kuscheltiere als Spende mitbringen. Geldspenden darüber hinaus gingen zu gleichen Teilen an das ukrainische Waisenhaus im Burgenland und an die Ukraine-Hilfe der ukrainischen St. Barbara-Kirche in Wien.