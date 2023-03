Weiterer NÖ Musikschuldirektor ist Job nach Vorwürfen los

In Niederösterreich gibt es erneut Wirbel im Zusammenhang mit einer Musikschule. Der Leiter einer Einrichtung im Industrieviertel ist nach Belästigungsvorwürfen seinen Job los, wie "Kurier" und "Kronen Zeitung" in ihren Samstagsausgaben übereinstimmend berichteten. Es ist bereits der dritte derartige Fall im Bundesland. Bei einer im vergangenen Dezember eingerichteten Ombudsstelle sind bisher in Summe 77 Beschwerden eingegangen.