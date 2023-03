Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend in Reith bei Kitzbühel (Bez. Kitzbühel) einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Zunächst bedrohte er seine 33-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Als die Polizei in Erscheinung trat, verbarrikadierte er sich in einem Raum. Er drohte damit, sich und die 33-Jährige, die zuvor geflüchtet war, umzubringen. In weiterer Folge steckte der 24-Jährige den Raum in Brand und flüchtete in einen Wald. Er wurde Stunden später festgenommen.

Polizisten erlitten Rauchgasvergiftung

Nach Angaben der Polizei gerieten der Italiener und die Österreicherin in ihrem gemeinsamen Wohnsitz zunächst verbal in Streit. Als der 24-Jährige ein Messer ins Spiel brachte, verständigte die Frau die Polizei und ergriff die Flucht. Nachdem sich der Mann einige Zeit in dem verbarrikadierten Raum aufgehalten hatte, legte er Feuer und machte sich aus dem Staub. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, allerdings erlitten zwei Polizisten eine Rauchgasvergiftung. Zwei von ihnen wurden stationär im Spital aufgenommen.

Cobra im Einsatz

Die Exekutive suchte mit Hunden und einem nachtflugtauglichen Hubschrauber nach dem 24-Jährigen. Er wurde gegen 2.20 Uhr auf einem Firmengelände in St. Johann in Tirol festgenommen. Der Mann blieb ebenso unverletzt wie die 33-Jährige. Neben zahlreichen Polizeistreifen stand auch das Einsatzkommando Cobra im Einsatz.