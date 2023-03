Festnahme nach Vergewaltigung von 13-Jähriger in NÖ

Nach der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Wiener Neustädter Lokals ist am Mittwochabend ein Beschuldigter festgenommen worden. Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager der APA mitteilte, wurde der Mann im Bezirk Neunkirchen in Gewahrsam genommen. Nähere Details zur Person des Verdächtigen wurden nicht bekannt gegeben. Das Landesgericht Wiener Neustadt dürfte am (morgigen) Donnerstag über die Verhängung der U-Haft entscheiden.