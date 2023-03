Schleuser mit 20 Personen an deutscher Grenze gestoppt

Die deutsche Polizei hat am Freitag an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kirchdorf am Inn einen Lenker gestoppt, in dessen Fahrzeug 20 türkische Staatsangehörige - darunter fünf Kinder im Alter von drei bis acht Jahren - eingepfercht gewesen sind. Der Fahrer wurde festgenommen, die Geschleppten großteils nach Österreich zurückgewiesen, teilte die Polizei Passau am Montag mit.