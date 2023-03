Weltklimarat berät über Synthese-Bericht zum Klimawandel

In der Schweiz beginnen am Montag die Abschlussberatungen über den sogenannten Synthese-Bericht des Weltklimarats (IPCC). Er fasst die Ergebnisse von sechs Einzelberichten zusammen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden und den Kenntnisstand der Wissenschaft über den Klimawandel zusammenfassen. Der Synthese-Bericht soll die Kernbotschaften noch einmal herausarbeiten. Er ist eine der Grundlagen für die nächsten Klimaverhandlungen.