Kleintransporterbrand in Wien vermutlich durch Brandstiftung

Ein Kleintransporter ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Währing in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellte Firmenwagen, ein Mercedes-Bus, brannte völlig aus, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. "Zeugen gaben an, aus größerer Entfernung zwei dunkel gekleidete Personen gesehen zu haben, die zuvor an dem Pkw hantiert hatten."