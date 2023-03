Fünf Tote bei Brand in der Schweiz: Hinweise auf Verbrechen

Der Tod einer fünfköpfigen Familie bei einem Brand in der Schweiz ist laut Ermittlern wahrscheinlich auf ein Verbrechen zurückzuführen. Die Polizei des Kantons Waadt berichtete am Wochenende, dass alle Opfer in dem ausgebrannten Einfamilienhaus in Yverdon-les-Bains tödliche Schusswunden aufwiesen. Die Polizei geht vorläufig davon aus, dass der Vater seine Töchter im Alter von fünf, neun und 13 Jahren, sowie deren 40-jährige Mutter erschoss und dann Suizid beging.