Tödliche Massenkarambolage durch Staub-Sturm in Ungarn

Bei einer Massenkarambolage durch einen Staub-Sturm in Ungarn ist ein Mensch ums Leben gekommen. 39 Menschen, darunter zehn Kinder, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Unglück auf der Autobahn M1 in Richtung Hegyeshalom (Nickelsdorf) vom Samstag mit 42 betroffenen Fahrzeugen gilt als eine der schwersten Massenkarambolagen in dem Nachbarland.