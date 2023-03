Maximal drei Besucher für Patienten in Wiener Spitälern

Patientinnen und Patienten in den Wiener Spitälern dürfen auch nach dem Fallen von nahezu allen Corona-Regeln in Österreich weiterhin nur drei Besucher pro Tag empfangen und dies nicht zur gleichen Zeit. Das AKH Wien und die weiteren Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes halten an ihren bisherigen Regelungen fest. Einen entsprechenden Bericht des Ö1-"Morgenjournals" bestätigte der Wiener Gesundheitsverbund am Donnerstag.