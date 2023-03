Prozess um Millionenbetrug an oö. Firma

In Ried im Innkreis ist am Mittwoch der Prozess gegen einen Bosnier fortgesetzt worden, der einen Innviertler Fleischbetrieb mit falschen Rechnungen und Lieferscheinen um rund 2,3 Millionen Euro betrogen haben soll. Er war im Juni des Vorjahres vertagt worden, nachdem der Angeklagte ein angebliches Schmiergeldsystem in der Firma in den Raum gestellt und zwei Mitarbeiter beschuldigt hatte. Daraufhin wurden weitere Ermittlungen angestellt, die das Gericht nun aufarbeiten muss.