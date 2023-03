Zwei Todesopfer nach mutmaßlicher Panik bei US-Konzert

Nach einer mutmaßlichen Panik auf einem Konzert im US-Bundesstaat New York ist eine zweite Frau Medien zufolge an ihren Verletzungen gestorben. Das berichteten der US-Sender CNN und andere Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in Rochester. Bereits Stunden nach dem Zwischenfall während eines Konzerts der Rapperin GloRilla und des Rapper Finesse2Tymes am Sonntag in Rochester erlag eine 33-jährige Frau ihren Verletzungen.