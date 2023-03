Stier verletzt fünf Menschen bei Aufführung in Südfrankreich

Ein Stier hat in Südfrankreich bei einer Aufführung fünf Menschen verletzt. Per Hubschrauber seien zwei Schwerverletzte, darunter eine Jugendliche, am Samstag in eine Klinik geflogen worden, berichteten die Sender France 3 und BFMTV. Bei einer Stierkampfvorführung auf einem Hof in Aureille habe einer der Stiere aus noch unbekanntem Grund fünf Menschen umgestoßen. Die Rettungskräfte rückten mit zahlreichen Helfern an.