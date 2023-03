Georgios Kyritopoulos, 21, Student, spricht mit ruhiger Stimme, innerlich ist er aber zutiefst aufgewühlt."Ich bin dankbar dafür, dass ich am Leben bin. Zugleich bin ich unendlich traurig über den Tod so vieler Menschen. Mein Beileid gehört den Angehörigen. Ich will nur eines: die Schuldigen müssen bestraft werden", sagte er am Mittwoch in der Früh, nur wenige Stunden nach dem verheerendsten Zugsunglück in der Geschichte Griechenlands.