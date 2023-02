Zerstückelte Leiche von Influencerin in Hongkong aufgefunden

Der gewaltsame Tod einer Mode-Influencerin, deren Leiche zerstückelt wurde, schockt die asiatische Hafenmetropole Hongkong. Nach dem grausamen Tod der 28-jährigen Abby Choi wurden laut Medien ihr Ex-Mann, Schwager, ihre Schwiegereltern und die Geliebte des Schwiegervaters in Haft genommen. Die Mutter einer Tochter war bekannt in sozialen Medien, besuchte Fashion-Veranstaltungen in der Welt und trat als Model in Magazinen auf. Auf Instagram hatte sie 114.000 Follower.