20-jähriger Soldat nach Regenschirmattacke in OÖ in U-Haft

Nach der Regenschirm-Attacke, bei der ein 33-jähriger Bundesheer-Soldat in Enns (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Freitag durch einen 20-jährigen Kameraden lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist über den Angreifer die U-Haft verhängt worden. Der 20-Jährige gab an, stark alkoholisiert gewesen zu sein. Er will den Schirm geworfen haben und bestritt jegliche Absicht, den anderen damit verletzen zu wollen, so die Staatsanwaltschaft am Sonntag auf APA-Anfrage.