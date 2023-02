Ein deutscher Reisebus mit 32 Mitgliedern einer Polterrunde aus dem Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern ist Samstagnacht bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Bei dem Unfall wurde laut Polizei ein 31-jähriger deutscher Urlauber tödlich verletzt, weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Die Männergruppe war Samstagabend zum Rodeln auf der Hochwurzen. Auf der Rückfahrt in Richtung Schladming passierte es dann. In der so genannten "Schlösselkehre" auf der Rohrmooser Landesstraße L722 kurz vor Schladming kam das Fahrzeug gegen 23.15 Uhr von der Straße ab. Der Bus überschlug sich mehrmals und krachte schließlich auf das Flachdach einer Schmiede unterhalb der Kurve.

Einsatzleiter Gerald Petter von der FF Schladming über den Unfallhergang:

Drei Menschen eingeklemmt

Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus mit Mitgliedern der Feuerwehr. Sie sicherten die Unfallstelle sofort ab und leisteten Erste Hilfe. Von den 32 Insassen mussten drei eingeklemmte Personen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Schladming, Schwarzach und Salzburg gebracht.

Über 160 Kräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei waren vor Ort. Der Bus wurde in der Früh mittels Autokran geborgen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Leoben sichergestellt. Er wird nun von Sachverständigen untersucht.

Norbert Pichler vom Roten Kreuz:

Gefährliche Stelle: Lkw flog 2017 aus der Kurve

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam ist unklar. Es hatte in der Nacht auf jeden Fall ein wenig geschneit. Bereits 2017 war es in der Kurve zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Damals war es ein Lkw, der nicht mehr bremsen konnte und ebenfalls auf das Dach der Schmiede krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein 700 Kilo schwerer Anhänger in den Talbach katapultiert. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.