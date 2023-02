Zwei Personen tot in Lecher Hotel aufgefunden

Zwei Personen sind am Freitagabend in Lech am Arlberg vermutlich infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Die beiden Personen wurden im Bereich einer Pelletheizanlage im Keller eines Hotelgebäudes leblos aufgefunden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, bestätigte der Feldkircher Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein Berichte der "Vorarlberger Nachrichten" und "Vorarlberg Online".