Eine Person in einem Schlauchring erlag ihren Verletzungen. Eine weitere erlitt schwere Verletzungen. In dem Gästebob, der von einem Profi gesteuert wurde, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in einer Klinik medizinisch versorgt. An Ort und Stelle waren rund zwei Dutzend Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Sanitätsdienst. Die Unfallursache ist noch unklar, sie ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bis zur Klärung der Unfallursache hat der Betreiber den Bahnbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Für Freitag geplante Wettkämpfe und der Trainingsbetrieb fallen somit aus, wie der Mitarbeiter weiter sagte.