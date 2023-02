Auch in dem Prozess in Chicago hatte eine Jury es als erwiesen angesehen, dass der "I Believe I Can Fly"-Sänger Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie hergestellt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass die Haftstrafen aus beiden Prozessen zusammengerechnet werden müssen. Kellys Verteidigung hatte aber argumentiert, dass allein die Haftstrafe aus dem Prozess in New York für den Sänger angesichts dessen Alters quasi sowieso schon als eine lebenslange Haftstrafe anzusehen sei. Zudem hatte die Verteidigung in beiden Prozessen angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.