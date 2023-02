Frau rettet Bewusstlosen aus eiskalter Salzach

In Bischofshofen im Salzburger Pongau ist am Montagnachmittag ein 49-jähriger Fußgänger in die derzeit vier bis fünf Grad Celsius kalte Salzach gestürzt und rund 150 Meter abgetrieben worden. Eine 32-jährige Passantin, welche den Einheimischen im Fluss treiben sah, zögerte nicht und sprang ins Wasser. Sie konnte den bereits bewusstlosen Mann 15 Meter vom Ufer entfernt fassen und ans Ufer ziehen.