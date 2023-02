91-Jährige Wienerin wegen Mordes vor Geschworenen

Eine 91-jährige Frau muss sich am Freitag wegen Mordes und Brandstiftung am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Hochbetagte ist offenbar vernehmungs- und verhandlungsfähig. Der Termin sei weiter im Register eingetragen, versicherte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage. Die Angeklagte soll aus Überforderung mit ihrer Lebenssituation in ihrer Wohnung in Simmering Feuer gelegt haben. Ihr 93 Jahre alter Ehemann kam in den Flammen ums Leben.