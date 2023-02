Massenhochzeit am Valentinstag in Mexiko

Zum Valentinstag haben in Mexiko hunderte Paare in einer Massenzeremonie geheiratet. Für die Teilnehmer an der Riesenhochzeit in Nezahualcóyotl unweit von Mexiko-Stadt am Dienstag stellten die Behörden alles bereit. Sogar der Friseur und das Make-up wurden gezahlt. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren unter den 989 geschlossenen Ehen 35 homosexuelle Paare. Seit der Erlaubnis der Homo-Ehe im Bundesstaat Mexiko vor drei Monaten, ist diese nun in allen 32 Bundesstaaten legal.