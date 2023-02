90 Prozent aller österreichischen Moore sind bereits verschwunden, ging aus einem kürzlich publizierten "Mooratlas" hervor. 160 Hektar bisher nicht dokumentierte Moore wurden nun jedoch im Zuge einer WWF-Erhebung in den Alpen ausfindig gemacht. Eine an sich gute Nachricht, doch WWF-Gewässerschutzexpertin Bettina Urbanek warnte am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz, dass dem größten dieser Feuchtgebiete in den Ötztaler Alpen in Tirol ein baldiges Ende drohen würde.