Behörden im Iran alarmiert nach Vergiftungswelle an Schulen

Die Behörden im Iran sind angesichts einer Vergiftungswelle in der religiösen Hochburg Ghom alarmiert. Eltern demonstrierten am Mittwoch vor dem Gouverneursamt, nachdem erneut zahlreiche Schulmädchen über Übelkeit geklagt hatten, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Der Grund für die Vergiftungen war auf offizieller Seite zunächst unklar. Irans Gesundheitsminister Bahram Eynollahi kündigte eine schnelle Untersuchung und einen Besuch in der Stadt an.