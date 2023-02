Drei Tote durch Tropensturm in Neuseeland

In Neuseeland sind durch den Tropensturm "Gabrielle", der nach Angaben von Regierungschef Chris Hipkins das "schwerwiegendste Wetterereignis" im Land in diesem Jahrhundert war, mindestens drei Menschen getötet worden. Es seien drei Leichen geborgen worden, teilte am Mittwoch das Katastrophenschutzministerium mit. Eines der Todesopfer sei ein Feuerwehrmann, der während Rettungsarbeiten im Westen von Auckland nach dem Einsturz eines Hauses als vermisst gemeldet worden war.