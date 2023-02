Anscheinend Anschlag auf Belgiens Miss-Wahl geplant

Auf die Veranstaltung zur Wahl der "Miss Belgium" sollte möglicherweise ein Anschlag verübt werden. Kurz vor Beginn der Show sei am späten Samstagnachmittag ein verdächtiger Mann festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Sonntag mit. Er sei mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet gewesen, und bei ihm im Auto seien eine weitere Schusswaffe und eine kugelsichere Weste entdeckt worden.