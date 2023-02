Der Unfall passierte kurz vor 20.00 Uhr am Bauernhof des 53-Jährigen in Oberhaag. Nachdem der Mann die beiden Feuerwerksbatterien aufgestellt hatte, zündete er die erste Batterie, die einwandfrei funktionierte. Als der 53-Jährige kurz darauf die Zündschnur der zweiten Batterie mit einem Feuerzeug anzündete, explodierte die Feuerwerksbatterie unmittelbar nach dem Entzünden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.