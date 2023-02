Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das Grenzgebiet erschüttert, gefolgt von einem weiteren Beben der Stärke 7,6 am Mittag. Seither gab es bis Samstag mehr als 20.00 Nachbeben in der Region, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mitteilte.

Oktay sagte weiter, die Staatsanwaltschaften hätten auf Anweisung des Justizministeriums in zehn Provinzen, die von den Erdbeben betroffen waren, Abteilungen für die Untersuchung von Verbrechen im Zusammenhang mit den Erdbeben eingerichtet. Ermittelt worden seien 131 Menschen, die verantwortlich für Gebäude seien, die zusammengestürzt seien. Einer sei verhaftet worden. Gegen 113 weitere sei Haftbefehl erlassen worden.

Der türkische Städteminister Murat Kurum sagte, mittlerweile seien knapp 172.000 Gebäude in zehn Provinzen überprüft worden. Festgestellt worden sei, dass rund 25.000 schwer beschädigt worden seien oder dringend abgerissen werden müssten.

Die Suche nach Verschütteten im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien wird immer schwieriger. Die Hoffnung, sechs Tage nach dem verheerenden Bebennoch Überlebende aus den Trümmern zu retten, schwindet mit jeder Minute mehr. In der Türkei hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Erste Hilfsteams - darunter auch das österreichische Bundesheer - unterbrachen am Samstag ihre Arbeit, weil es zu Tumulten gekommen sein soll. Nachdem die türkische Armee den Schutz der Soldaten übernommen hatte, begannen am Samstagnachmittag zwei österreichische Hundeführer mit ihren Tieren wieder die Suche nach Vermissten.