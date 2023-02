"Die Kosten steigen ins Unermessliche", meinte der Baumeister gegenüber der APA. Um welche extravaganten Forderungen es sich handelt, wollte Lugner aber nicht verraten. "Sonst ist sie noch beleidigt", befürchtete er gegenüber der APA.

Auch abseits der Kosten gibt es Stress: Nach der Eröffnung gegen 23.00 Uhr sind ein Interview in der Mittelloge, ein Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und vielleicht auch ein gemeinsamer Tanz geplant. "Ihr Vertrag geht nur bis Mitternacht, wie soll sich das alles ausgehen?", fragte sich Lugner.

Fonda wird am Dienstag nach Wien kommen und abgeschirmt von der Presse in einem Hotel absteigen. Am Mittwoch steht um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City auf dem Programm, danach folgt eine Autogrammstunde. Vor dem Ball am Donnerstag geht es noch zum Dinner mit Trüffel-Tortelloni und Wagyu Beef aus Österreich.