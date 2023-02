Neues Beben der Stärke 7,5 in Südosttürkei und bereits über 1600 Todesopfer

Mit Live-Blog und Fotos. In der Nacht auf Montag erschütterte ein starkes Erdbeben die türkisch-syrische Grenzregion. In der Türkei ist die Mehrzahl der Todesopfer zu beklagen, Hunderte Tote gib es aber auch in Syrien.