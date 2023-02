Unterhalb der Waldgrenze galt in Niederösterreich für die Ybbstaler Alpen Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Gefahr). Dieselbe Einschätzung wurde für das Gippel-Göllergebiet und die Türnitzer Alpen (jeweils über 1.000 Metern) sowie für das Semmering-Wechselgebiet und die Rax-Schneeberggruppe (jeweils oberhalb der Waldgrenze) getroffen. Hingewiesen wurde am Freitagvormittag in einem gesonderten Update auf ein Risiko von vermehrten Nassschneelawinen auch in tiefen und mittleren Lagen.

Die Situation in der Steiermark hat sich seit Donnerstag weiter verschärft. Am Freitag herrschte in einem Großteil der Obersteiermark flächig große Lawinengefahr, besonders im Nordstau. Spontane Lawinenaktivität sei durch den ergiebigen Neuschnee und die Erwärmung im Tagesverlauf einzurechnen.