17 Tote bei Busunglück in Pakistan

In Pakistan sind bei einem Busunglück am Freitag 17 Menschen gestorben und mehr als 20 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften war das Fahrzeug in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa unterwegs, als es mit einem Laster zusammenstieß. Unter den Toten sollen mindestens zwei Kinder sein.