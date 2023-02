Vermisste Affen aus US-Zoo wieder da

Zwei aus dem Zoo in der US-Stadt Dallas verschwundene Kaiserschnurrbart-Tamarine sind lebendig wiedergefunden worden. Mit Hilfe der örtlichen Polizei hätten Einsatzkräfte beide Äffchen in einem verlassenen Haus in Lancaster nahe Dallas im US-Staat Texas entdeckt, twitterte die Polizei von Dallas am Dienstagabend (Ortszeit). Dazu veröffentlichten sie ein Foto von einem auf einem Drahtgestell sitzenden Affen. So seien die Tiere in einem Kasten gefunden worden, hieß es.