Ein dpa-Reporter berichtete, dass in einer U-Bahn-Station im EU-Viertel von Brüssel ein junger Mann von der Polizei festgesetzt wurde, wie er selbst vor Ort beobachtet hatte. Einige Minuten zuvor hatten Passanten gerufen: "Er hat ein Messer", wie eine dpa-Reporterin hörte. Am Ort der Festnahme in der Haltestelle Schuman waren auch mehrere Polizisten mit Hunden im Einsatz, die den Bereich abschirmten. Direkt vor der Europäischen Kommission kümmerten sich Rettungskräfte um Passanten.

Wie die Brüsseler Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilten, wurde der öffentliche Nahverkehr in dem Bereich um die Haltestelle Schumann teilweise eingestellt - wegen eines Polizeieinsatzes. Die Station Schuman liegt im Bereich vieler wichtiger EU-Institutionen.