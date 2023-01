Zehn Tote laut Polizei bei Schüssen in Kalifornien

Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles laut Polizei zumindest zehn Menschen am Samstagabend getötet worden. Zehn weitere wurden demnach verletzt. Die Tat wurde demnach am Samstagabend (Ortszeit) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien, verübt, teilte das Sheriff-Büro des Los Angeles County auf Twitter mit. Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich.