Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge lebten mindestens 30 Personen in dem Gebäude. Rettungskräfte hätten einen 15 Jahre alten Buben lebend geborgen.

In dem Stadtviertel Scheich Maksud, in dem sich das Unglück ereignete, wohnen vorwiegend syrische Kurden. Viele von ihnen waren nach Beginn einer türkischen Militäroffensive in Nordsyrien im Jahr 2018 nach Aleppo geflüchtet.

In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg. Im Raum Aleppo kam es in den vergangenen Monaten zu Bombardements, woraufhin auch Häuser einstürzten. Im September kamen in der Stadt im Norden des Landes bei einem Hauseinsturz zehn Menschen ums Leben.