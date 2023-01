Verhandlung um Rippenbruch eines "LobauBleibt"-Aktivisten

Am Donnerstag wird am Verwaltungsgericht Wien die Maßnahmen- und Richtlinienbeschwerde eines "LobauBleibt"-Aktivisten verhandelt, dem im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände eine Rippe gebrochen worden sein soll. Der Mann war am 19. Februar 2022 nach einer Räumung des Protestcamps in der Lobau zwecks Identitätsfeststellung ins PAZ gebracht worden, wo er sich "eingeigelt" haben soll, um die Beamten an der Anfertigung eines Fotos zu hindern.