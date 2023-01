Bereits 70 Tote wegen bitterer Winterkälte in Afghanistan

Extrem niedrige Temperaturen von bis zu minus 20 Grad haben in Afghanistan diesen Winter bereits 70 Menschen das Leben gekostet. Das meldete der Sprecher des nationalen Katastrophenmanagements am Mittwoch. Auch afghanische Medien hatten über die tödlichen Auswirkungen des Winters in Kombination mit der herrschenden Wirtschaftskrise berichtet. Laut den Vereinten Nationen habe das "bitterkalte Wetter" in vielen Teilen des Landes außerdem tausende Nutztiere getötet.