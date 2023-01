Leiche liegt mehr als ein Jahr in Haus im Bezirk Hollabrunn

Mehr als eineinhalb Jahre ist ein Mann tot in seinem Haus in Mailberg (Bezirk Hollabrunn) gelegen. Die Leiche des 62-Jährigen wurde vergangenen Dezember gefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Fremdverschulden sei auszuschließen, wurde mitgeteilt.