Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine vom Typ ATR 72 der Yeti Airlines sei in der Region Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, erklärte ein Flughafensprecher am Sonntag. Ein Armee-Sprecher sagte, mindestens 16 Menschen seien gestorben.