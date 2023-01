Motorrad-Führerscheine im Vorjahr weiterhin sehr gefragt

2022 sind in Österreich ähnlich wie in den vergangenen fünf Jahren mehr als 90.000 Autoführerscheine erworben worden. Das berichtete die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Donnerstag. Motorrad-Führerscheine waren indes weiter deutlich mehr gefragt als vor Corona-Zeiten. "Das Interesse an einem Motorroller bzw. Motorrad-Schein liegt mit 17.000 Bike-Scheinen der Klasse A noch immer 15 Prozent über Vorkrisenniveau", erklärte Joachim Steininger, Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen.