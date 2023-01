Steyr und Enns liegen auf dem Mars

Steyr und Enns existieren nun auch auf dem Mars - das berichtete der Bürgermeister von Steyr, Markus Vogl (SPÖ), am Mittwoch via Presseaussendung. Zwei Krater auf dem roten Planeten seien nach den oberösterreichischen Städten benannt worden. Laut Vogl wurde die Benennung von der amerikanischen Planeten-Forscherin Janice L. Bishop, die für das SETI-Projekt (Search for Extraterrestrial Intelligence, Anm.) arbeitet, eingefädelt. Sie hat Verwandte in Steyr.