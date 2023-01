Klimaproteste Dienstagfrüh am Wiener Praterstern fortgesetzt

Die Klimaproteste der Letzten Generation gehen weiter: Am Dienstag wurde der Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert, indem sämtliche Zufahrten gesperrt wurden. Unterstützung bekamen die Aktivisten dabei von rund 40 Wissenschaftern, die sich sowohl mit deren Anliegen als auch deren Methoden solidarisierten: "Ja zu Tempo 100 auf Autobahnen, nein zu Fracking in Österreich."