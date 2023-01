Nach insgesamt drei Mordfällen in Wien in den ersten Tagen des neuen Jahres konnte die Polizei nun zwei der Taten klären. Ein Verdächtiger soll sowohl für den Tod eines pensionierten Apothekers als auch einer 31-jährigen Hausbewohnerin in Wien-Stammersdorf verantwortlich sein. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Zur Festnahme trug der Hinweis von Journalisten wesentlich bei, berichtete die Polizei bei einer Pressekonferenz. Sie hatten eine verdächtige Person beim zweiten Tatort wahrgenommen. Durch die Auswertung der DNA-Spuren konnte der Mann dann überführt werden. Eine Einvernahme des Verdächtigen scheiterte, da dieser gegenüber der Polizei derartig aggressiv war, dass die Spezialeinheit WEGA angefordert werden musste.

Wie Oberstleutnant Dietmar Berger vom Landeskrimiminalamt Wien sagte, gibt es kein erkennbares Motiv. "Es scheint sich um willkürliche Taten gehandelt zu haben", so Berger. Er habe seine Spuren auch gar nicht verwischen wollen. So ließ der 50-Jährige an beiden Tatorten seine Schuhe zurück.